Махачев рассказал, против кого хочет провести защиту титула UFC

Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев рассказал, против кого хочет провести следующий титульный поединок UFC.

Напомним, что в феврале Махачев оказался сильнее австралийца Александра Волкановски и впервые защитил титул чемпиона промоушена.

«Сейчас я просто жду, когда мне позвонят и назовут следующего соперника. Надеюсь, Бенейл Дариуш победит Оливейру, потому что с Оливейрой я уже дрался, - приводит слова спортсмена зарубежная пресса.

Отметим, что за карьеру в ММА Махачев провел 25 боев и одержал 24 победы.