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Шевченко потребовала незамедлительного реванша с Грассо

Валентина считает, что упустила победу.
05 марта 2023 17:11
автор: Максим Скороходов

Валентина Шевченко, потерявшая титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе, дала комментарий после поражения от мексиканки Алекса Грассо.

«Так уж устроен этот спорт. Можно выиграть все раунды, а потом тупо проиграть. Думаю, наш второй бой будет иметь другой результат. Это показательный момент — нужно усерднее тренироваться. Я хочу незамедлительного реванша, потому что знаю, что выиграю в нем», - приводит слова Шевченко Telecom Asia Sport.

Напомним, что Шевченко и Грасси провели схватку в рамках UFC 285, бой длился четыре раунда. 29-летняя мексиканка одержала победу над соперницей после удушающего приема и, тем самым, завоевала титул в наилегчайшем весе.

источник: Telecom Asia Sport
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