Василевский высказался о победе Джонса над Ганом: Бой получился достаточно скоротечным

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский высказался о победе американца Джона Джонса над французом Сирилом Ганом.

«Бой получился достаточно скоротечным, поэтому сложно оценить функциональные качества Джона Джонса. Но в целом было видно, что перерыв его зарядил эмоционально. Он соскучился по боям, по октагону, по всей этой атмосфере», - приводит слова спортсмена Metaratings.

Напомним, что поединок между Джонсом и Ганом прошел на турнире UFC 285. Американец выиграл удушающим приемом в первом раунде.