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Макгрегор оценил победу Джонса над Ганом за титул UFC в тяжелом весе 

Поединок между бойцами состоялся на турнире UFC 285 в Лос-Вегасе. 
06 марта 2023 23:27
автор: Глеб Шевяков

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор поделился мнением об исходе боя между Джоном Джонсом и Сирилом Ганом.

Отмечается, что американский спортсмен победил француза удушающим приемом в первом раунде.

«Это было просто потрясающе. Вживую это смотрелось еще круче! Оба бойца невероятные. Но Джон сделал это, ему должны были вынести за эту победу два пояса», – пишет ирландец в своих соцсетях.

Добавим, что Джонс за свою карьеру провел 28 поединков, одержал 27 побед и потерпел одно поражение. На счету Гана 13 проведенных боев, 11 побед и два проигрыша.

Макгрегор оценил победу Джонса над Ганом за титул UFC в тяжелом весе 
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