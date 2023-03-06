Макгрегор оценил победу Джонса над Ганом за титул UFC в тяжелом весе 

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор поделился мнением об исходе боя между Джоном Джонсом и Сирилом Ганом.

Отмечается, что американский спортсмен победил француза удушающим приемом в первом раунде.

«Это было просто потрясающе. Вживую это смотрелось еще круче! Оба бойца невероятные. Но Джон сделал это, ему должны были вынести за эту победу два пояса», – пишет ирландец в своих соцсетях.

Добавим, что Джонс за свою карьеру провел 28 поединков, одержал 27 побед и потерпел одно поражение. На счету Гана 13 проведенных боев, 11 побед и два проигрыша.