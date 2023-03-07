Исмаилов одержал победу над Штырковым решением большинства судей 

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов оказался сильнее своего соотечественника Ивана Штыркова на вечере профессионального бокса RCC Boxing Promotions.

Спортсмены провели на ринге все шесть раундов по три минуты. После окончания боя большинство судей отдали победу Магомеду Исмаилову.

Добавим, что это не первый поединок Исмаилова и Штыркова. В декабре 2020 года Магомед победил своего соперника в бою по правилам смешанных единоборств.

За свою карьеру Исмаилов провел 21 поединок, одержал 18 побед и потерпел три поражения. На счету Штыркова 24 боя, 22 победы и два проигрыша.