Махачев остался во главе рейтинга ESPN лучших бойцов вне зависимости от весовой категории

Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев сохранил за собой первую позицию в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории (P4P), который формирует издание ESPN.

Он делит лидирующее положение с австралийцем Александром Волкановски, которого победил в очной встрече. В десятку лучших вернулся и сразу занял третье место американец Джон Джонс, одержавший победу в поединке с французом Сирилем Ганом.

Десятку лучших бойцов в рейтинге также составляют: 4. Камару Усман, 5. Исраэль Адесанья, 6. Чарльз Оливейра, 7. Леон Эдвардс, 8. Брэндон Морено, 8. Алджамейн Стерлинг, 10. Роберт Уиттакер.