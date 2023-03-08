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Махачев остался во главе рейтинга ESPN лучших бойцов вне зависимости от весовой категории

Он делит ее с представителем Австралии Александром Волкановски.
08 марта 2023 13:50
автор: Александр Евграфов

Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев сохранил за собой первую позицию в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории (P4P), который формирует издание ESPN.

Он делит лидирующее положение с австралийцем Александром Волкановски, которого победил в очной встрече. В десятку лучших вернулся и сразу занял третье место американец Джон Джонс, одержавший победу в поединке с французом Сирилем Ганом.

Десятку лучших бойцов в рейтинге также составляют: 4. Камару Усман, 5. Исраэль Адесанья, 6. Чарльз Оливейра, 7. Леон Эдвардс, 8. Брэндон Морено, 8. Алджамейн Стерлинг, 10. Роберт Уиттакер.

источник: «Советский спорт»
Махачев остался во главе рейтинга ESPN лучших бойцов вне зависимости от весовой категории
Он делит ее с представителем Австралии Александром Волкановски.
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