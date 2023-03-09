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Усман Нурмагомедов оказался тяжелее Хендерсона на взвешивании перед титульным поединком 

Бой между спортсменами состоится в ночь на 11 марта. 
09 марта 2023 21:00
автор: Глеб Шевяков

Стали известны результаты взвешивания российского бойца смешанных боевых искусств, чемпиона в легком весе, Усмана Нурмагомедова и представителя США Бенсона Хэндерсона перед титульным поединком 1/4 финала Гран-при Bellator.

Отметим, что очная встреча бойцов пройдет в Сан-Хосе, США.

Весы под 24-летним россиянином показали результат в 70,22 кг, а под его соперником – 70,13 кг. Оба бойца соответствуют категории легкого дивизиона.

Добавим, что за свою карьеру Нурмагомедов провел 16 поединков и одержал 16 побед. Хэндерсон выходил на ринг 41 раз, выиграл 30 боев и потерпел поражение в 11 поединках.

Усман Нурмагомедов оказался тяжелее Хендерсона на взвешивании перед титульным поединком 
Бой между спортсменами состоится в ночь на 11 марта. 
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