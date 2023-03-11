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Мераб Двалишвили: Ян поступил подло. Что ж, увидимся в октагоне

Экс-чемпион UFC ударил грузина во время битвы взглядов.
11 марта 2023 10:13
автор: Артур Гичунцев

Грузинский боец ММА Мераб Двалишвили прокомментировал инцидент, произошедший на дуэли взглядов с Петром Яном. Напомним, россиянин ударил соперника в область шеи.

«На битве взглядов он повел себя непрофессионально, не по-мужски, когда подло толкнул меня. Что ж, увидимся в октагоне», – заявил грузин американским СМИ.

За несколько дней до церемонии взвешивания Двалишвили всячески провоцировал Петра Яна. В частности, он назвал его тупым парнем, а также русской задирой, которого хочет избить в октагоне. Кроме того, он сравнил их бой с противостоянием России и Грузии.

Добавим, что поединок Яна и Двалишвили состоится 12 марта и пройдет на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе (США).

источник: «Советский спорт»
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