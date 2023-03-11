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Сантос считает Федора Емельяненко величайшим бойцом в истории ММА 

На вторую строчку 39-летний спортсмен поставил Джона Джонса, с которым встречался на ринге в 2019 году. 
11 марта 2023 20:28
автор: Глеб Шевяков

Экс-претендент на титул UFC в полутяжелом весе Тиаго Сантос де Лима высказался по поводу того, кто по его мнению является величайшим бойцом в истории смешанных единоборств.

«Сколько людей, столько и мнений. Несмотря на все, я до сих считаю, что Федор Емельяненко является самым великим бойцом. А Джонс заслуживает второе место», – приводит слова Сантоса американская пресса.

Российский боец завершил свою профессиональную карьеру на турнире Bellator 290, проиграв Райану Бейдеру.

Добавим, что на прошедшем турнире UFC 285 Джон Джонс стал обладателем вакантного титула в тяжелом весе, одолев на ринге Сирила Гана. На счету 35-летнего американца 28 проведенных поединков, 27 побед и одно поражение.

Сантос считает Федора Емельяненко величайшим бойцом в истории ММА 
На вторую строчку 39-летний спортсмен поставил Джона Джонса, с которым встречался на ринге в 2019 году. 
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