Действующий чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов высказался насчет того, кто может стать его следующим соперником.

Отметим, что на турнире по смешанным единоборствам Bellator 292 россиянин победил представителя США Бенсона Хендерсона в первом раунде с помощью удушающего приема.

«В данный момент мне безразлично, с кем я встречусь на ринге в следующий раз. Мне все равно», – приводит слова Нурмагомедова британская пресса.

Добавим, что за свою карьеру Усман Нурмагомедов провел 17 поединков, не проиграв ни одного боя.