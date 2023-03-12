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Саид Нурмагомедов проиграл на UFC Fight Night 221, Крылов и Волков одержали победы

Турнир прошел для россиян с переменном успехом.
12 марта 2023 09:00
автор: Максим Скороходов

В Лас-Вегасе прошел турнир смешанных единоборств UFC Fight Night 221.

Российских боец Саид Нурмагомедов единогласным решением судей проиграл американцу Джонатану Мартинезу.

Зато соотечественники Нурмагомедова Никита Крылов и Александр Волков одержали победы.

Крылов задушил «треугольником» американца Райана Спэнна, а Волков нокаутировал молдаванина Александра Романова, оба поединка завершились в первом раунде.

Добавим, что в главном событии UFC Fight Night 221 Петр Ян единогласным решением судей уступил грузину Мерабу Двалишвили.

источник: «Советский спорт»
Саид Нурмагомедов проиграл на UFC Fight Night 221, Крылов и Волков одержали победы
Турнир прошел для россиян с переменном успехом.
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