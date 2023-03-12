Саид Нурмагомедов проиграл на UFC Fight Night 221, Крылов и Волков одержали победы

В Лас-Вегасе прошел турнир смешанных единоборств UFC Fight Night 221.
Российских боец Саид Нурмагомедов единогласным решением судей проиграл американцу Джонатану Мартинезу.
Зато соотечественники Нурмагомедова Никита Крылов и Александр Волков одержали победы.
Крылов задушил «треугольником» американца Райана Спэнна, а Волков нокаутировал молдаванина Александра Романова, оба поединка завершились в первом раунде.
Добавим, что в главном событии UFC Fight Night 221 Петр Ян единогласным решением судей уступил грузину Мерабу Двалишвили.
источник: «Советский спорт»