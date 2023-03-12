«Ян называл меня нулем. Кто ноль теперь?». Двалишвили рассказал, за счет чего победил россиянина

Грузинский боец Мераб Двалишвили дал комментарий после победы над россиянином Петром Яном в главном поединке UFC Fight Night 221.

«Этот бой был для меня очень личным, я старался быть профессионалом, моя команда сдерживала меня, но я воспринимал этот бой не так, как остальные. Спасибо Богу, что я отнесся профессионально. И теперь я показал работу. Петр Ян называл меня нулем. Ну и кто ноль теперь? Кто ноль?» - приводит «ВсеПроСпорт» слова грузинского бойца.

Двалишвили победил в 15-й раз при четырех поражениях. Ян потерпел пятое поражение и третье подряд, на его счету 16 побед.