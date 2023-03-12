«Ян все еще остается одним из лучших в мире». Глава UFC Уайт - о поражении россиянина

Глава UFC Дана Уайт назвал россиянина Петра Яна одним из лучших бойцов в мире, несмотря на поражение от Мераба Двалишвили.

«Это был потрясающий бой. Обычно Ян задает темп, он медленно начинает, затем включается, но сегодня этот сделал Мераб. Петр все равно остается одним из лучших в мире. Когда второй номер рейтинга проигрывает третьему, нельзя сказать, что этот парень сдулся. Он дрался с одним из лучших бойцов», - сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе.

Двалишвили победил Яна единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Это поражение стало для Яна третьим подряд.