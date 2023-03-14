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Петр Ян опустился на четвертое место в рейтинге UFC

Россиянин проиграл четыре из пяти последних поединков.
Петр Ян опустился на четвертое место в рейтинге UFC
14 марта 2023 12:28
автор: Александр Евграфов
автор фото: Keystone Press Agency

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян опустился на две позиции и теперь занимает четвертое место в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Новый рейтинг опубликован на сайте организации.

В воскресенье 30-летний Ян (16 побед, 5 поражений) проиграл грузинскому бойцу Мерабу Двалишвили в главном событии турнира UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе (США). Двалишвили поднялся на две позиции и находится на первой строчке, а лидером рейтинга остается Алджэмейн Стерлинг.

Российский боец ММА Александр Волков поднялся с восьмого на седьмое место в рейтинге UFC в тяжелом весе.

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