Петр Ян опустился на четвертое место в рейтинге UFC

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян опустился на две позиции и теперь занимает четвертое место в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Новый рейтинг опубликован на сайте организации.

В воскресенье 30-летний Ян (16 побед, 5 поражений) проиграл грузинскому бойцу Мерабу Двалишвили в главном событии турнира UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе (США). Двалишвили поднялся на две позиции и находится на первой строчке, а лидером рейтинга остается Алджэмейн Стерлинг.

Российский боец ММА Александр Волков поднялся с восьмого на седьмое место в рейтинге UFC в тяжелом весе.