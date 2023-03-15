В Дубае пройдет турнир Hardcore Boxing

Мероприятие пройдет на знаменитой арене Agenda, которая неоднократно принимала крупнейшие международные соревнования. Турниры Hardcore Boxing имеют свою уникальную историю. В 2022 году они дважды проходили в российской столице при аншлагах. Прямой эфир на федеральном канале, многомиллионная аудитория на платформах Youtube и VK, ярчайшие бои и, конечно, нокауты в главных поединках вечера. Все это – Hardcore Boxing.

18 марта зрители увидят принципиальнейшие противостояния звезд мирового бокса в прямом эфире ESPN и эксклюзивно на платформе VK, в сообществе Hardcore FC

Главным событием вечера станет 10-раундовая битва двух тяжеловесов высочайшего уровня, между чемпионом WBO-NABA, WBA-NABA, непобежденным американцем - Джарреллом «Big Baby» Миллером и одним из главных австралийских боксеров, экс-чемпионом мира WBA И WBF, экс-чемпионом WBA Oceania и экс-чемпионом IBF Australasian в тяжелом весе - Лукасом «Big Daddy» Брауном.

Со-главным событием станет 10-раундовое противостояние во втором полулегком весе. Представитель Ирландии, 5 номер WBA, экс-чемпион IBF Europa и экс-претендент на титул чемпиона мира - Джоно «King Kong» Кэрролл(23-2-1, 7 КОs) встретится с колумбийским нокаутером, который 3 раза дрался за пояс чемпиона мира - Мигель «The Scorpion» Marriaga (30-6, 26 KOs).

А также, зрителей ждет 10-раундовый поединок в первом тяжелом весе. Один из самых талантливых боксеров мира и чемпион Hardcore Boxing в тяжелом весе Сослан «Кобра» Асбаров попытается сломить натиск известного нокаутера и экс-чемпиона WBO Global, 1 номера США И 18 номер в мире по рейтингу Boxrec, с профессиональным рекордом 17 побед, из них 14 нокаутом и всего 1 поражение - Брэндона «Bulletproof» Глэнтона.

Любимец публики и действующий чемпион Hardcore Boxing в среднем весе - Самат «Кыргыз» Абдырахманов попробует остановить экс-претендента на титул чемпиона Аргентины и ведущего боксера Южной Америки по версии Boxrec - Николаса Давида «Mazzazo» Верона.

Чемпион Hardcore Boxing 1-й средней весовой категории Эмиль «Гладиатор» Новрузов намерен провести 1-ю защиту титула в бою с экс-чемпионом WBA, экс-претендентом на титул чемпиона IBF - Йейсоном Гонсалезом.

Специальными гостями мероприятия станут главные звезды мирового бокса и ММА. Зрители окажутся в компании Флойда Мэйуэзера, Роя Джонса-младшего, Джуниора Дос Сантоса, Антонио Тарвера, Жозе Алдо, Дастина Порье, Тайрона Вудли и других известных бойцов.