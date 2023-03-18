О’Мэлли – о Макгрегоре: Всю карьеру он подбирает противников, которых может побить 

Американский боец легчайшем весе UFC Шон О’Мэлли заявил, что бывший чемпион в легком и полулегком весе Конор Магрегор постоянно выбирает себе соперников, которые слабее его.

Отмечается, что представитель Ирландии должен провести бой в легком весе с Майклом Чендлером.

«Конор всю свою карьеру бьется лишь с теми, кого способен победить. Он неспроста вызвал на бой Майкла Ченллера. Он выходит на ринг только, будучи уверенным в своей победе. Но мне кажется, что Чендлер опасен для него», – приводит слова О’Мэлли американская пресса.

Добавим, что Конор Макгрегор и Майкл Чендлер появятся на шоу The Ultimate Fighter в качестве наставников.