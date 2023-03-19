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Эдвардс победил Усмана судейским решением и защитил титул чемпиона UFC

Поединок прошел в Лондоне.
Эдвардс победил Усмана судейским решением и защитил титул чемпиона UFC
19 марта 2023 09:00
автор: Александр Поволоцкий

Британский боец UFC Леон Эдвардс одержал победу над представителем Нигерии Камару Усманом в рамках турнира UFC 286, который прошел в Лондоне.

Отметим, что поединок продлился все пять раундов – британец выиграл судейским решением (48-46, 48-46, 47-47).

Таким образом, Эдвардс защитил титул чемпиона промоушена в полусреднем весе. На его счету 21 победа и три поражения в карьере. Один бой был признан несостоявшимся.

Что касается Усмана, то нигериец потерпел свое третье поражение в октагоне при 21 победе.

источник: «Советский спорт»
Стало известно, кто станет следующим соперником Эдвардса
На счету британца три поражения.
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