Стало известно, кто станет следующим соперником Эдвардса

Стало известно имя следующего соперника британского бойца Леона Эдвардса.

Им станет Колби Ковингтон из США. Об этом заявил глава UFC Дана Уайт.

Напомним, в турнире UFC 286 Эдвардс нанес поражение нигерийцем Камару Усманом. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой спортсмена из Великобритании раздельным решением судей.

Таким образом, Эдвардс одержал 21-ю победу в карьере в MMA и защитил титул чемпиона в полусреднем весе.

Ранее российский боец Ислам Махачев заявил, что хочет в октябре провести бой с Эдвардсом.