ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

19 марта 2023 10:00
автор: Александр Поволоцкий

источник: «Советский спорт»
Мокаев одержал досрочную победу над Фильо на турнире UFC 286
Британский спортсмен одолел своего соперника в третьем раунде.
18.03.2023 23:20
ММА
автор: Глеб Шевяков
О’Мэлли – о Макгрегоре: Всю карьеру он подбирает противников, которых может побить 
Тем не менее, американский спортсмен считает, что Майкл Чендлер может доставить ирландцу проблем на ринге.
18.03.2023 18:19
ММА
автор: Глеб Шевяков
Эдвардс и Усман провели напряженную битву взглядов (видео)
Британец спровоцировал словесную перепалку, но обошлось без рукоприкладства.
17.03.2023 22:32
ММА
автор: Артур Гичунцев
Миочич отреагировал на заявление Джонса: Увидимся в июле
40-летний ветеран принял вызов нового чемпиона.
17.03.2023 20:53
ММА
автор: Артур Гичунцев
Шон О’Мэлли: Я буду драться за титул в июле
Лига эту информацию пока не подтвердила.
17.03.2023 20:04
ММА
автор: Артур Гичунцев
Леон Эдвардс: Мое время пришло, и Усман это почувствует
Британец уверен в своей победе.
17.03.2023 19:46
ММА
автор: Артур Гичунцев
Эдвардс и Усман схлестнулись лицом к лицу перед боем на UFC 286 (видео)
Сможет ли Ночной Кошмар вернуть себе чемпионский титул?
17.03.2023 10:04
ММА
автор: Артур Гичунцев
Гэтжи и Физиев провели дуэль взглядов перед боем на турнире UFC 286 (видео)
Поединок состоится 19 марта.
17.03.2023 09:46
ММА
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика