«Чимаев посмешище и непрофессионал». Ковингтон - о возможном поединке с Хамзатом

Американский боец Колби Ковингтон отреагировал на вызов со стороны шведско-чеченского спортсмена Хамзата Чимаева.

Напомним, что накануне титул чемпиона в полусреднем весе защитил британец Леон Эдвардс. Он нанес поражение нигерийцу Камару Усману. Следующим соперником Эдвардса станет Ковингтон. Об этом заявил глава UFC Дана Уайт.

«Чимаев хочет получить титульный бой, хочет подраться со мной. Серьёзно? Этот парень чуть не завершил карьеру из-за обычной простуды. А затем он провалил взвешивание. Он посмешище и непрофессионал. Чимаев не умеет драться, так что я даже не хочу слышать о нём», — цитируют Ковингтона зарубежные СМИ.

Отметим, что Чимаев в своем последнем поединке победил Кевина Холланда (23-9) сабмишном в первом раунде.