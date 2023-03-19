Эдвардс не хочет драться с Ковингтоном: У нас есть история с Масвидалем, и мы должны ее закончить

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс прокомментировал заявление главы промоушена Дэйны Уайта, который сообщил, что в следующем поединке он подерется с американцем Колби Ковингтоном.

По словам Эдвардса, он не видит смысла в этом бою, так как Ковингтон «просидел без дела» почти полтора года. Действующий чемпион предложил свести его в октагоне с другим представителем США, Хорхе Масвидалем.

«У меня есть личная неприязнь к Масвидалю, и я чувствую, что мы должны с этим разобраться. У нас есть история, которую нужно закончить. Если он сделает свою работу, я рассмотрю эту возможность. Если он будет меня умолять, я дам ему шанс», – заявил Эдвардс британским СМИ.

Напомним, что ранее британец защитил свой титул UFC, победив представителя Нигерии Камару Усмана судейским решением на турнире в Лондоне.