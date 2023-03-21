Дана Уайт желает создать новый боксерский промоушен 

Действующий президент UFC Дана Уайт изъявил желание организовать собственную боксерскую лигу.

Отмечается, что 53-летний бизнесмен рассчитывает на открытие промоушена по боксерским боям в следующем году.

«Не могу точно сказать, способен ли я изменить бокс, однако я определенно смогу дать этому виду спорта зрелищные поединки. Я смогу снова сделать бокс интересным», – приводит слова Уайта американская пресса.

Напомним, что ранее Уайт раскритиковал организацию боя за звание абсолютного чемпионов мира по боксу в супертяжелом весе между британцем, Тайсоном Фьюри и представителем Украины, Александром Усиком.