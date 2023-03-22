Ковингтон в жесткой форме отреагировал на отказ Эдвардса проводить с ним бой

Американский боец ММА Колби Ковингтон обратился к чемпиону UFC в полусреднем весе Леону Эдвардсу, который отказался с ним драться.

«Закрой свой рот, и послушай совет, который я тебе даю, потому что это единственный совет, который я собираюсь дать тебе: не перечь своему боссу. Помни это, Леон. Это единственный совет, который я собираюсь тебе дать. Ты не должен перечить своему боссу», – заявил Ковингтон, чьи слова приводит зарубежная пресса.

По словам Эдвардса, он не хочет принимать бой с американцем, так как последний не выступал полтора года и не заслуживает титульный поединок. Британец выразил желание встретиться с другим представителем США, Хорхе Масвидалем.