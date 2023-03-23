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Хамзат Чимаев рассказал, когда проведет следующий бой в UFC

Боец не выходил в октагон с сентября прошлого года.
23 марта 2023 14:16

Шведско-чеченский боец UFC Хамзат Чимаев поделился своими ближайшими планами.

«Я хочу драться в июне или июле, может быть, они (UFC) приедут в Швецию - Дэйна Уайт сказал об этом. Затем я хочу встретиться с кем-нибудь в весе 84 кг, а потом я смогу похудеть до 77 кг для выступления в октябре на большом вечере в Абу-Даби», - приводит слова спортсмена зарубежная пресса.

Напомним, что Чимаев не выходил в октагон с сентября прошлого года, когда нокаутировал американца Кевина Холланда. За карьеру в ММА на счету Хамзата 12 боев, в которых он одержал все победы.

Хамзат Чимаев рассказал, когда проведет следующий бой в UFC
Боец не выходил в октагон с сентября прошлого года.
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