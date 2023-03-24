Чимаев ответил на вопрос о конфликте с Хабибом

Уроженец Чечни Хамзат Чимаев, выступающий под флагом Швеции, рассказал об отношениях с экс-чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. В частности, он заявил, что у него не было конфликта с бывшим бойцом.

«У нас была с его братом (Абубакаром Нурмагомедовым) пара бесед, в ходе которых возникло небольшое недопонимание. Но конфликта никогда не было. Мы встретились в Абу-Даби, нанесли друг другу удары, это нормально. В Дагестане и Чечне мы деремся друг с другом, а потом вновь становимся братьями.

Кто-то пишет: мол, Хамзату не нравится Хабиб, а Хабибу не нравится Хамзат. Такого никогда не было. Мне нравится этот парень. Почему у нас должен быть конфликт? Я всегда смотрел его бои, многому у него научился», – сказал чеченец зарубежным СМИ.

О конфликте между Чимаевым и Хабибом заговорили после прямой трансляции главы Чечни Рамзана Кадырова, в ходе которой Чимаев заявил, что готов «порвать» Нурмагомедова. Позже у Хамзата произошла стычка с братом Хабиба, Абубакаром Нурмагомедовым на турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ). Бойцы уладили все разногласия благодаря вмешательству Кадырова.