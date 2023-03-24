Двалишвили заявил, что дрался с Яном с травмированной рукой

Грузинский боец смешанных единоборств (ММА) Мераб Двалишвили заявил, что дрался с россиянином Петром Яном с травмированной рукой.

«За две недели до боя я травмировал руку. Я продолжил тренироваться только с одной рукой. В первые минуты боя я чувствовал боль в руке, но игнорировал ее и продолжал драться. Во время поединка я повторно повредил руку и до сих пор испытываю боль», - написал Двалишвили в соцсетях.

Ранее россиянин Петр Ян также заявил, что дрался с травмой. Ян проиграл Двалишвили 12 марта в главном событии турнира UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе. Бой продлился все пять раундов и закончился победой 32-летнего Двалишвили единогласным решением судей.

Поражение стало для 30-летнего россиянина (16 побед, пять поражений) третьим подряд,. У Двалишвили (16-4) победная серия продлилась до девяти боев.