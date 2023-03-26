Порье заявил, что готов провести бой с Махачевым в Абу-Даби 

Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе американец Дастин Порье намекнул, что хочет подраться с чемпионом промоушена, российским бойцом Исламом Махачевым.

Отметим, что на турнире UFC 284 россиянин одержал победу над Александром Волкановски единогласным решением судей и защитил титул чемпиона в легком весе.

«Когда Ислам намерен провести свой следующий бой? В октябре?», – пишет Порье в своих соцсетях.

Добавим, что за свою карьеру Порье провел 36 поединков, одержал 29 побед и потерпел семь поражений. На счету Махачева – 25 боев, 24 победы и один проигрыш.