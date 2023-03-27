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Умар Нурмагомедов согласен драться с Мерабом Двалишвили. Бой может возглавить кард

Остается дождаться выздоровления грузинского спортсмена.
27 марта 2023 16:13
автор: Максим Скороходов

Российский боец Умар Нурмагомедов рассказал, что UFC хотел, чтобы его бой с грузином Мерабом Двалишвили возглавил турнир, который пройдет 13 мая.

«Дана Уайт, предложил мне возглавить турнир 13 мая. Я согласен подраться с Мерабом, но он травмирован, я желаю ему скорейшего восстановления и хочу разделить с ним октагон в июне или июле», - написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Умар выиграл все свои 16 поединков в ММА. Двалишвили идет на серии из девяти побед, 11 марта он единогласным решением судей был сильнее Петра Яна, всего на счету грузинского спортсмена 15 побед и четыре поражения.

источник: «Советский спорт»
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