Немков проведет бой с Ромеро за звание чемпиона Bellator в полутяжелом весе

Российский боец Вадим Немков проведет поединок за звание чемпиона Bellator в полутяжелом весе (до 93 кг) против кубинца Йоэля Ромеро 17 июня, сообщается в американских СМИ.

По данным источника, бой станет главным в карде турнира Bellator 297. 30-летний Немков (16-2) стал чемпионом Bellator в августе 2020 года, победив техническим нокаутом во втором раунде американца Райана Бейдера.

Ромеро 45 лет, кубинец Кубинец является двукратным претендентом на титул UFC в среднем дивизионе (до 84 кг). В 2021 году перешел в Bellator, где провёл три поединка, в двух из них одержав победы.