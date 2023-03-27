ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Немков проведет бой с Ромеро за звание чемпиона Bellator в полутяжелом весе

Встреча станет главной на турнире Bellator 297.
27 марта 2023 19:40
автор: Александр Евграфов

Российский боец Вадим Немков проведет поединок за звание чемпиона Bellator в полутяжелом весе (до 93 кг) против кубинца Йоэля Ромеро 17 июня, сообщается в американских СМИ.

По данным источника, бой станет главным в карде турнира Bellator 297. 30-летний Немков (16-2) стал чемпионом Bellator в августе 2020 года, победив техническим нокаутом во втором раунде американца Райана Бейдера.

Ромеро 45 лет, кубинец Кубинец является двукратным претендентом на титул UFC в среднем дивизионе (до 84 кг). В 2021 году перешел в Bellator, где провёл три поединка, в двух из них одержав победы.

Немков проведет бой с Ромеро за звание чемпиона Bellator в полутяжелом весе
Встреча станет главной на турнире Bellator 297.
27.03.2023 19:40
ММА
автор: Александр Евграфов
Умар Нурмагомедов согласен драться с Мерабом Двалишвили. Бой может возглавить кард
Остается дождаться выздоровления грузинского спортсмена.
27.03.2023 16:13
ММА
автор: Максим Скороходов
Бывший боец UFC: У Косты огромная мощь в руках. Он раздавит Чимаева
Джош Томсон сделал уверенный прогноз.
27.03.2023 11:21
ММА
автор: Артур Гичунцев
Порье заявил, что готов провести бой с Махачевым в Абу-Даби 
UFC планирует организовать американцу следующий поединок в октябре на турнире в ОАЭ. 
26.03.2023 14:11
ММА
автор: Глеб Шевяков
Сэндхаген раздельным решением судей победил Веру в главном бою UFC
Бой состоялся в американском городе Сан-Антонио.
26.03.2023 09:20
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Куницкая-Сантонс проиграла Холм в со-главном поединке UFC
Куницкая-Сантонс проиграла Холм в со-главном поединке UFC
Россиянка не может победить с 20 февраля 2021 года.
26.03.2023 08:20
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Известен следующий соперник Дацика, бой пройдет 31 марта
Российский боец не стремится отдыхать.
25.03.2023 23:51
ММА
автор: Максим Скороходов
Дацик нокаутировал бразильца Мондрагона на 57-й секунде боя
Турнир Ural FC 2 прошел в Самаре.
25.03.2023 22:50
ММА
автор: Максим Скороходов
Экс-чемпион UFC – о реванше Адесаньи и Перейры: Алексу нужно выждать свой момент
Гловер Тейшейра – о главном поединке UFC 287.
25.03.2023 15:53
ММА
автор: Артур Гичунцев
Адесанья – о реванше с Перейрой: Мне нечего терять
Поединок состоится 8 апреля.
25.03.2023 12:05
ММА
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика