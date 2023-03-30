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Сэндхаген считает, что Дариуш и Гэтжи могут победить Ислама Махачева

Россиянин – действующий чемпион UFC в легком весе.
30 марта 2023 23:35
автор: Артур Гичунцев

Американский боец Кори Сэндхаген назвал двух легковесов, способных победить чемпиона UFC Ислама Махачева. По его словам, отнять титул у россиянина могут американцы Бенеил Дариуш и Джастин Гэтжи.

«Я искренне считаю, что Бенеил может быть одним из немногих, кто победит Ислама в этом дивизионе. Гэтжи тоже борется за титул, и с каждым разом выглядит все лучше и лучше. Так что да, остановлюсь на этих двух», – заявил Сэндхаген на канале Sportskeeda MMA Originals в YouTube.

Ранее Махачев заявил, что хочет подняться в полусредний вес и провести бой с чемпионом UFC Леоном Эдвардсом.

Сэндхаген считает, что Дариуш и Гэтжи могут победить Ислама Махачева
Россиянин – действующий чемпион UFC в легком весе.
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