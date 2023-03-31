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Бернс высмеял Макгрегора за желание подраться в полусреднем весе

По словам бразильца, у звездного бойца нет никаких шансов на успех.
31 марта 2023 21:00
автор: Артур Гичунцев

Бразильский боец ММА Гилберт Бернс прокомментировал заявление ирландца Конора Макгрегора о желании выступать в полусреднем весе UFC.

«Единственное, что он может сделать в этом дивизионе – обогатить соперника. Надеюсь, этим соперником стану я. Кем бы ты ни был, ты знаешь, что этот бой принесет тебе много денег, но не станет конкурентным.

Макгрегор может быть очень опасен, когда он сосредоточен на тренировках и не пьет алкоголь, но только в легком весе. В полусредней весовой категории всё иначе. Мы тут весим по 90 килограммов, и он думает, что может спрыгнуть со своей яхты, а потом побить меня? Такого не случится», – сказал бразилец зарубежным СМИ.

Напомним, следующий поединок Макгрегор проведет с американцем Майклом Чендлером. По официальным данным, бойцы снимутся в новом сезоне шоу «The Ultimate Fighter», после чего встретятся в клетке на номерном турнире UFC. По данным прессы, бой пройдет осенью 2023 года.

источник: «Советский спорт»
Бернс высмеял Макгрегора за желание подраться в полусреднем весе
По словам бразильца, у звездного бойца нет никаких шансов на успех.
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