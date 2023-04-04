Боец UFC готов поставить дом на победу Сехудо над Стерлингом

Американский боец Келвин Гастелум заявил, что уверен в победе Генри Сехудо в бое с Алджамэйном Стерлингом.

«Сехудо войдет в историю, он станет членом Зала славы UFC. Я не видел никого с таким менталитетом и подходом к ММА, как у него. Этот парень является постоянным напоминанием о том, что значит быть чемпионом. Я считаю, что он победит любого из топ-10. Я вижу, как он работает, чувствую, что вверх поднимется его рука, ставлю на это дом», - приводит Telecom Asia Sport слова Гастелума.

Бой Сехудо - Стерлинг пройдет 6 мая в Нью-Джерси на UFC 288. Сехудо был чемпионом UFC в наилегчайшем и легчайшем весе, пока временно не завершил карьеру. Стерлинг - действующий обладатель пояса в легчайшем весе.