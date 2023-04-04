ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Боец UFC готов поставить дом на победу Сехудо над Стерлингом

Поединок пройдет 6 мая.
04 апреля 2023 12:27
автор: Максим Скороходов

Американский боец Келвин Гастелум заявил, что уверен в победе Генри Сехудо в бое с Алджамэйном Стерлингом.

«Сехудо войдет в историю, он станет членом Зала славы UFC. Я не видел никого с таким менталитетом и подходом к ММА, как у него. Этот парень является постоянным напоминанием о том, что значит быть чемпионом. Я считаю, что он победит любого из топ-10. Я вижу, как он работает, чувствую, что вверх поднимется его рука, ставлю на это дом», - приводит Telecom Asia Sport слова Гастелума.

Бой Сехудо - Стерлинг пройдет 6 мая в Нью-Джерси на UFC 288. Сехудо был чемпионом UFC в наилегчайшем и легчайшем весе, пока временно не завершил карьеру. Стерлинг - действующий обладатель пояса в легчайшем весе.

источник: Telecom Asia Sport
Штырков и Немков проведут бой на турнире RCC
Ивент пройдет 15 мая.
04.04.2023 12:49
ММА
автор: Артур Гичунцев
Боец UFC готов поставить дом на победу Сехудо над Стерлингом
Поединок пройдет 6 мая.
04.04.2023 12:27
ММА
автор: Максим Скороходов
«Атлетико» хочет сохранить Морату на длительный срок
В октябре футболисту исполнится 31 год.
04.04.2023 12:23
ММА
автор: Артур Гичунцев
Боец Мокаев попросил UFC не указывать Россию местом его рождения
Дагестан спортсмен уважает.
04.04.2023 10:04
ММА
автор: Максим Скороходов
Масвидаль заявил, что может завершить карьеру после боя с Бернсом
Поединок состоится 9 апреля.
03.04.2023 20:35
ММА
автор: Артур Гичунцев
Владельцы UFC купили ведущую рестлинг-лигу WWE
Компания Endeavor приобрела контрольный пакет акций.
03.04.2023 16:08
ММА
автор: Александр Евграфов
Немков рассказал, как готовится к бою с Ромеро
Поединок состоится 16 июня.
01.04.2023 15:24
ММА
автор: Артур Гичунцев
Россиянка Алексеева узнала дату дебютного поединка в UFC
Уроженка Саратовской области выступит на турнире в Лас-Вегасе.
01.04.2023 14:22
ММА
автор: Артур Гичунцев
Бернс считает, что Чимаев не сможет задержаться в среднем весе
По словам бразильца, чеченец наивно полагает, что его антропометрические данные помогут покорить этот дивизион.
01.04.2023 10:55
ММА
автор: Артур Гичунцев
Токов нокаутировал Гибсона на турнире Bellator 293
Канадец потерпел первое поражение в карьере.
01.04.2023 08:17
ММА
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика