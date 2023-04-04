ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Хорхе Масвидаль: Не думаю, что Чимаев надолго задержится в спорте

Американец продолжает критиковать восходящую звезду UFC.
04 апреля 2023 21:06
автор: Артур Гичунцев

Американский боец ММА Хорхе Масвидаль устроил очередной выпад на уроженца Чечни Хамзата Чимаева.

В частности, он обвинил 27-летнего бойца в употреблении стероидов, а в качестве аргумента привел поединок Чимаева с Нейтом Диасом. Напомним, представитель Швеции не смог уложиться в рамки полусреднего веса, после чего UFC пришлось отменить бой.

«Если человек не может уложиться в вес и при этом принимает стероиды, то он не боец. Вали отсюда.

Не так давно он завершил карьеру, потому что простудился или переболел коронавирусом. Не думаю, что он надолго задержится в спорте», – добавил Масвидаль в интервью Sporting News.

источник: «Советский спорт»
Хорхе Масвидаль: Не думаю, что Чимаев надолго задержится в спорте
Американец продолжает критиковать восходящую звезду UFC.
04.04.2023 21:06
ММА
автор: Артур Гичунцев
Исраэль Адесанья: Я более совершенный боец, чем Перейра
В крайнем поединке нигериец уступил именно Перейре.
04.04.2023 20:47
ММА
автор: Артур Гичунцев
Штырков и Немков проведут бой на турнире RCC
Ивент пройдет 15 мая.
04.04.2023 12:49
ММА
автор: Артур Гичунцев
Боец UFC готов поставить дом на победу Сехудо над Стерлингом
Поединок пройдет 6 мая.
04.04.2023 12:27
ММА
автор: Максим Скороходов
«Атлетико» хочет сохранить Морату на длительный срок
В октябре футболисту исполнится 31 год.
04.04.2023 12:23
ММА
автор: Артур Гичунцев
Боец Мокаев попросил UFC не указывать Россию местом его рождения
Дагестан спортсмен уважает.
04.04.2023 10:04
ММА
автор: Максим Скороходов
Масвидаль заявил, что может завершить карьеру после боя с Бернсом
Поединок состоится 9 апреля.
03.04.2023 20:35
ММА
автор: Артур Гичунцев
Владельцы UFC купили ведущую рестлинг-лигу WWE
Компания Endeavor приобрела контрольный пакет акций.
03.04.2023 16:08
ММА
автор: Александр Евграфов
Немков рассказал, как готовится к бою с Ромеро
Поединок состоится 16 июня.
01.04.2023 15:24
ММА
автор: Артур Гичунцев
Россиянка Алексеева узнала дату дебютного поединка в UFC
Уроженка Саратовской области выступит на турнире в Лас-Вегасе.
01.04.2023 14:22
ММА
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика