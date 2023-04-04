Хорхе Масвидаль: Не думаю, что Чимаев надолго задержится в спорте

Американский боец ММА Хорхе Масвидаль устроил очередной выпад на уроженца Чечни Хамзата Чимаева.

В частности, он обвинил 27-летнего бойца в употреблении стероидов, а в качестве аргумента привел поединок Чимаева с Нейтом Диасом. Напомним, представитель Швеции не смог уложиться в рамки полусреднего веса, после чего UFC пришлось отменить бой.

«Если человек не может уложиться в вес и при этом принимает стероиды, то он не боец. Вали отсюда.

Не так давно он завершил карьеру, потому что простудился или переболел коронавирусом. Не думаю, что он надолго задержится в спорте», – добавил Масвидаль в интервью Sporting News.