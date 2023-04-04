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Гэтжи выразил желание провести бой с Дастином Порье

По словам американца, победа в этом поединке сделает его претендентом на титул.
04 апреля 2023 22:09
автор: Артур Гичунцев

Американский легковес Джастин Гэтжи хочет провести поединок против соотечественника Дастина Порье, так как победа в этом бою сделает его претендентом на «титульник».

«Победитель боя Оливейры и Дариуша сразится за титул в октябре, поэтому я должен сразиться с Дастином в августе, сентябре или октябре, чтобы подгадать время.

Не хочу сказать, что он не станет драться со мной, но ему не нужно делать это с деньгами, которые он заработал. Не знаю… Я считаю, что он согласится. Некоторые люди из моей команды считают, что нет», – добавил Гэтжи в беседе с MMA Fighting.

Ранее Порье заявил, что хочет провести бой с чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым.

источник: «Советский спорт»
Гэтжи выразил желание провести бой с Дастином Порье
По словам американца, победа в этом поединке сделает его претендентом на титул.
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