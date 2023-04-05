«Нганну нам больше не интересен». Президент BKFC Фельдман о контракте с экс-чемпионом UFC Нганну

Президент Bare Knuckle Fighting Championship Дэвид Фельдман заявил, что лига кулачных боев больше не рассматривает варианты сотрудничества с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну.

«Мы общались с ним, связывались как с ним, так и его командой, но там огромные запросы. Он просит нереальные деньги, мы не готовы платить столько. Ему пора определиться, где и как он хочет продолжать, ведь с каждым днем он дешевеет», — сказал Фельдман на пресс-конференции.

Ранее Нганну, который провел 20 боев, из которых в 17 победил, не смог договориться с Абсолютным бойцовским чемпионатом и покинул промоушен, освободив титул чемпиона в тяжелом весе и став свободным агентом.