Хабиба Нурмагомедова наградили в Абу-Даби за жизненные достижения

Телеканал Sky News Arabia вручил бывшему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову награду за жизненные достижения.

«Я не знаю, почему мне вручили награду, ведь я просто бью людей. Здесь много других великих спортсменов... Я хочу поблагодарить Абу-Даби. Именно здесь, в 2019 году, мой отец впервые сопровождал меня на бой UFC, так как в США ему не выдавали визу», - произнес Хабиб на церемонии награждения.

Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года, одержав 29 победу в 29 боях ММА. Его отец Абулманап Нурмагомедов умер за несколько месяцев до этого боя из-за осложнений, полученных при заражении коронавирусной инфекцией.