ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Шлеменко проведет следующий бой с Эномото 21 апреля

Поединок пройдет по правилам кикбоксинга.
05 апреля 2023 13:55
автор: Александр Евграфов

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко проведет реванш с представителем Швейцарии Ясубеем Эномото 21 апреля, сообщил на своем Youtube-канале промоутер Камил Гаджиев.

Бой по правилам кикбоксинга должен состояться на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве.

«Шлеменко – ударник в ММА. У него в активе есть выступления по кикбоксингу, хотя это было уже давно. Эномото - это боец ММА, у которого отличный грэпплинг, но он исповедует хорошую зрелищную манеру боя в стойке. Думаю, шикарный должен получиться реванш», — сказал Гаджиев.

Шлеменко и Эномото уже встречались в декабре 2014 года, в том бое единогласным решением судей победил Шлеменко.

Шлеменко проведет следующий бой с Эномото 21 апреля
Поединок пройдет по правилам кикбоксинга.
05.04.2023 13:55
ММА
автор: Александр Евграфов
Хабиба Нурмагомедова наградили в Абу-Даби за жизненные достижения
Российский боец ММА не потерпел ни одного поражения в карьере.
05.04.2023 11:28
ММА
автор: Максим Скороходов
«Нганну нам больше не интересен». Президент BKFC Фельдман о контракте с экс-чемпионом UFC Нганну
Причиной стали непомерные для организации финансовые запросы камерунского бойца.
05.04.2023 11:06
ММА
автор: Александр Евграфов
Гэтжи выразил желание провести бой с Дастином Порье
По словам американца, победа в этом поединке сделает его претендентом на титул.
04.04.2023 22:09
ММА
автор: Артур Гичунцев
Хорхе Масвидаль: Не думаю, что Чимаев надолго задержится в спорте
Американец продолжает критиковать восходящую звезду UFC.
04.04.2023 21:06
ММА
автор: Артур Гичунцев
Исраэль Адесанья: Я более совершенный боец, чем Перейра
В крайнем поединке нигериец уступил именно Перейре.
04.04.2023 20:47
ММА
автор: Артур Гичунцев
Штырков и Немков проведут бой на турнире RCC
Ивент пройдет 15 мая.
04.04.2023 12:49
ММА
автор: Артур Гичунцев
Боец UFC готов поставить дом на победу Сехудо над Стерлингом
Поединок пройдет 6 мая.
04.04.2023 12:27
ММА
автор: Максим Скороходов
«Атлетико» хочет сохранить Морату на длительный срок
В октябре футболисту исполнится 31 год.
04.04.2023 12:23
ММА
автор: Артур Гичунцев
Боец Мокаев попросил UFC не указывать Россию местом его рождения
Дагестан спортсмен уважает.
04.04.2023 10:04
ММА
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика