Шлеменко проведет следующий бой с Эномото 21 апреля

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко проведет реванш с представителем Швейцарии Ясубеем Эномото 21 апреля, сообщил на своем Youtube-канале промоутер Камил Гаджиев.

Бой по правилам кикбоксинга должен состояться на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве.

«Шлеменко – ударник в ММА. У него в активе есть выступления по кикбоксингу, хотя это было уже давно. Эномото - это боец ММА, у которого отличный грэпплинг, но он исповедует хорошую зрелищную манеру боя в стойке. Думаю, шикарный должен получиться реванш», — сказал Гаджиев.

Шлеменко и Эномото уже встречались в декабре 2014 года, в том бое единогласным решением судей победил Шлеменко.