Чемпион UFC Перейра: Даже не хочу говорить о бое с Чимаевым. Он болтун

Чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра объяснил, почему не будет рассматривать вариант с проведением боя против уроженца Чечни Хамзата Чимаева.

По словам бразильца, ему интересен вариант с поединком против австралийца Роберта Уиттакера и соотечественника Пауло Косты.

«Сразу после моего последнего боя Чимаев сказал, что хочет подраться со мной в среднем весе. Он знает, что это было сразу после боя, я был травмирован. Я не смог бы сделать вес, поэтому вызвал его на бой в полутяжелом дивизионе. Но он сбежал. Честно, я не против подраться с Пауло Костой или Уиттакером, но я даже не хочу говорить о Чимаеве», – заявил Перейра в интервью Sportskeeda.