ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Чемпион UFC Перейра: Даже не хочу говорить о бое с Чимаевым. Он болтун

Бразилец предпочитает подраться с Робертом Уиттакером или Пауло Костой.
06 апреля 2023 10:35
автор: Артур Гичунцев

Чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра объяснил, почему не будет рассматривать вариант с проведением боя против уроженца Чечни Хамзата Чимаева.

По словам бразильца, ему интересен вариант с поединком против австралийца Роберта Уиттакера и соотечественника Пауло Косты.

«Сразу после моего последнего боя Чимаев сказал, что хочет подраться со мной в среднем весе. Он знает, что это было сразу после боя, я был травмирован. Я не смог бы сделать вес, поэтому вызвал его на бой в полутяжелом дивизионе. Но он сбежал. Честно, я не против подраться с Пауло Костой или Уиттакером, но я даже не хочу говорить о Чимаеве», – заявил Перейра в интервью Sportskeeda.

источник: «Советский спорт»
Чемпион UFC Перейра: Даже не хочу говорить о бое с Чимаевым. Он болтун
Бразилец предпочитает подраться с Робертом Уиттакером или Пауло Костой.
06.04.2023 10:35
ММА
автор: Артур Гичунцев
Немков рассказал, почему отказался от контракта с UFC
Россиянин – чемпион Bellator в полутяжелом весе.
06.04.2023 09:01
ММА
автор: Артур Гичунцев
Шлеменко проведет следующий бой с Эномото 21 апреля
Поединок пройдет по правилам кикбоксинга.
05.04.2023 13:55
ММА
автор: Александр Евграфов
Хабиба Нурмагомедова наградили в Абу-Даби за жизненные достижения
Российский боец ММА не потерпел ни одного поражения в карьере.
05.04.2023 11:28
ММА
автор: Максим Скороходов
«Нганну нам больше не интересен». Президент BKFC Фельдман о контракте с экс-чемпионом UFC
Причиной стали непомерные для организации финансовые запросы камерунского бойца.
05.04.2023 11:06
ММА
автор: Александр Евграфов
Гэтжи выразил желание провести бой с Дастином Порье
По словам американца, победа в этом поединке сделает его претендентом на титул.
04.04.2023 22:09
ММА
автор: Артур Гичунцев
Хорхе Масвидаль: Не думаю, что Чимаев надолго задержится в спорте
Американец продолжает критиковать восходящую звезду UFC.
04.04.2023 21:06
ММА
автор: Артур Гичунцев
Исраэль Адесанья: Я более совершенный боец, чем Перейра
В крайнем поединке нигериец уступил именно Перейре.
04.04.2023 20:47
ММА
автор: Артур Гичунцев
Штырков и Немков проведут бой на турнире RCC
Ивент пройдет 15 мая.
04.04.2023 12:49
ММА
автор: Артур Гичунцев
Боец UFC готов поставить дом на победу Сехудо над Стерлингом
Поединок пройдет 6 мая.
04.04.2023 12:27
ММА
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика