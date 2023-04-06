Менеджер Емельяненко о скандале в аэропорту: Александр сходил в туалет, и об этом знает вся страна

Менеджер российского бойца Александра Емельяненко - Никита Бурчак прокомментировал инцидент с участием спортсмена в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

«Александр подтверждает случившееся, уже раскаивается и приносит извинения за задержку рейса. Понятно, что ничего хорошего в этой ситуации нет, но с другой стороны… Вот Александр сходил в туалет, и об этом знает вся страна. Если серьезно, то никаких претензий у правоохранительных органов к Александру нет. Спасибо сотрудникам полиции за понимание и содействие в сложившейся ситуации», - приводит слова функционера телеканал «Матч ТВ».

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором находящийся в нетрезвом состоянии Емельяненко сходил в туалет прямо в зале ожидания, после чего устроил фотосессию с местными полицейскими, которые пришли его задерживать.

В итоге боец благополучно улетел в Москву, однако его рейс оказался задержан на полчаса.