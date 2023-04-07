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Чемпион UFC Перейра сравнил Чимаева с пятой точкой собаки

Словесная перепалка продолжается.
07 апреля 2023 11:02
автор: Артур Гичунцев

Чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра описал одним словом некоторых бойцов лиги. Все они получили высокие оценки от бразильца, кроме уроженца Чечни Хамзата Чимаева.

«Роберт Уиттакер – воин. Джон Джонс – воин. Джамал Хилл – хороший боец. Иржи Прохазка – очень хороший боец. Исраэль Адесанья – воин. Хамзат Чимаев – собачья жопа», – приводит слова бразильца ESPN.

Ранее Перейра заявил, что предложил бой Чимаеву в полутяжелом весе, однако, представитель Швеции отказался от поединка. После этого, как заявил бразилец, он перестал рассматривать его в качестве возможного оппонента.

источник: «Советский спорт»
Чемпион UFC Перейра сравнил Чимаева с пятой точкой собаки
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