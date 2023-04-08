Джейк Пол планирует дебютировать в ММА до конца 2023 года

Блогер Джейк Пол намерен попробовать свои силы в смешанных единоборствах. По словам американца, он планирует выступить в ММА до конца 2023 года.

«Я думаю, что дебют состоится в конце 2023 года, возможно, в начале следующего года. Сейчас я занимаюсь джиу-джитсу и вспоминаю свои борцовские корни», – заявил блогер для MMA Junkie.

Напомним, Пол получил широкую популярность благодаря выступлениям на боксерском ринге. В его послужном списке победы над экс-чемпионом UFC Тайроном Вудли, а также бывшим обладателем титула Bellator Беном Аскреном. В крайнем поединке блогер одолел легенду UFC, бразильца Андерсона Сильву.