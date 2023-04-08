UFC 287: во сколько начало, где покажут, что смотреть

Завтра, 9 апреля, на арене «Miami-Dade Arena» в Майами (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 287.

В главном событии вечера сойдутся бразилец Алекс Перейра и нигериец Исраэль Адесанья. Также зрителей ожидает поединок американца Хорхе Масвидаля с бразильцем Гилбертом Бернсом.

Посмотреть этот турнир можно будет в прямом эфире «Матч ТВ». Телеканал начнет трансляцию с основного карда, который стартует в 5.00 мск.

UFC 287

Основной кард

Алекс Перейра – Исраэль Адесанья;

Гилберт Бёрнс – Хорхе Масвидаль;

Роб Фонт – Адриан Янез;

Сантьяго Понциниббио – Кевин Холланд;

Рауль Росас – Кристиан Родригес.

Предварительный кард

Келвин Гастелум – Крис Кёртис;

Мишель Уотерсон – Луана Пиньейро;

Джеральд Миршерт – Джозеф Пайфер;

Карл Уильямс – Чейз Шерман.

Ранние прелимы

Синтия Кальвильо – Лупита Годинес;

Игнасио Бахамондес – Трей Огден;

Стив Гарсия – Сайран Нурданбек;

Сэм Хьюз – Жаклин Аморим.