UFC 287: во сколько начало, где покажут, что смотреть

Завтра, 9 апреля, на арене «Miami-Dade Arena» в Майами (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 287.
В главном событии вечера сойдутся бразилец Алекс Перейра и нигериец Исраэль Адесанья. Также зрителей ожидает поединок американца Хорхе Масвидаля с бразильцем Гилбертом Бернсом.
Посмотреть этот турнир можно будет в прямом эфире «Матч ТВ». Телеканал начнет трансляцию с основного карда, который стартует в 5.00 мск.
UFC 287
Основной кард
Алекс Перейра – Исраэль Адесанья;
Гилберт Бёрнс – Хорхе Масвидаль;
Роб Фонт – Адриан Янез;
Сантьяго Понциниббио – Кевин Холланд;
Рауль Росас – Кристиан Родригес.
Предварительный кард
Келвин Гастелум – Крис Кёртис;
Мишель Уотерсон – Луана Пиньейро;
Джеральд Миршерт – Джозеф Пайфер;
Карл Уильямс – Чейз Шерман.
Ранние прелимы
Синтия Кальвильо – Лупита Годинес;
Игнасио Бахамондес – Трей Огден;
Стив Гарсия – Сайран Нурданбек;
Сэм Хьюз – Жаклин Аморим.