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Джиган объяснил, почему его бой с Александром Емельяненко так и не состоялся

По словам рэпера, дело не в деньгах.
08 апреля 2023 14:30
автор: Артур Гичунцев

Рэпер Джиган прокомментировал срыв поединка с российским бойцом ММА Александром Емельяненко. По словам музыканта, его финансовые запросы тут не при чем.

«Я зарядил тогда 50 миллионов рублей. Я считаю, что на тот момент это был адекватный гонорар. И можно было это всё реализовать. Но, к сожалению, Саша Емельяненко бухал. Больше, чем я. И в этом он победил», – рассказал Джиган в программе «Вопрос ребром».

Ранее сообщалось, что Джиган и Емельяненко могут провести бой по правилам бокса. Поединок так и не состоялся, так как никто из промоутеров не взялся за его организацию из-за финансовых запросов музыканта.

источник: «Советский спорт»
Джиган объяснил, почему его бой с Александром Емельяненко так и не состоялся
По словам рэпера, дело не в деньгах.
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