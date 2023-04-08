«Наиболее очевидный вариант»: Гаджиев предположил, в каком виде спорта будет выступать Хабиб

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов анонсировал свое возвращение в спорт. Бывший боец сразу подчеркнул, что речь идет не о смешанных единоборствах.

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что 34-летний Нурмагомедов будет выступать в футболе.

«Мне кажется, что он все равно готовится вернуться в спорт через футбол. Возможно, тут имеет место их совместный проект с Кларенсом Зеедорфом. Из всех вещей, которыми Хабиб интересуется, футбол – наиболее очевидный вариант», – заявил Гаджиев для «РИА Новостей».

Напомним, Нурмагомедов ушел из смешанных единоборств в марте 2021 года. На его счету 29 боев и 29 побед. Ранее он заявил, что хотел бы попробовать себя в профессиональном футболе.