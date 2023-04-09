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Адесанья победил Перейеру нокаутом и вернул себе титул чемпиона UFC в среднем весе

Бой прошел на территории США.
09 апреля 2023 08:02
автор: Александр Поволоцкий

В Майами завершился турнир UFC 287, главным событием которого стал поединок между чемпионом промоушена в среднем весе Алексом Перейрой и Исраэлем Адесаньей.

Напомним, что предыдущий поединок между бразильцем и новозеландцем нигерийского происхождения завершился победой 35-летнего спортсмена. В тот вечер Перейра отобрал титул Адесаньи.

Сегодня бой продлился Поединок продлился два раунда и закончился победой нигерийца нокаутом.

Теперь на счету Алекса семь побед и два поражение в карере. У Исраэля — 24 победы и два поражения.

Таким образом, новозеландец в четвертый раз защитил титул UFC.

источник: «Советский спорт»
Адесанья победил Перейеру нокаутом и вернул себе титул чемпиона UFC в среднем весе
Бой прошел на территории США.
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