Адесанья победил Перейеру нокаутом и вернул себе титул чемпиона UFC в среднем весе

В Майами завершился турнир UFC 287, главным событием которого стал поединок между чемпионом промоушена в среднем весе Алексом Перейрой и Исраэлем Адесаньей.

Напомним, что предыдущий поединок между бразильцем и новозеландцем нигерийского происхождения завершился победой 35-летнего спортсмена. В тот вечер Перейра отобрал титул Адесаньи.

Сегодня бой продлился Поединок продлился два раунда и закончился победой нигерийца нокаутом.

Теперь на счету Алекса семь побед и два поражение в карере. У Исраэля — 24 победы и два поражения.

Таким образом, новозеландец в четвертый раз защитил титул UFC.