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Уайт считает, что Перейра поднимется в полутяжелый вес UFC

Южноамриканский боец потерял титул в другой категории.
09 апреля 2023 14:00
автор: Александр Поволоцкий

Глава UFC Дана Уайт высказался относительно будущего бразильского бойца смешанных единоборств Алекса Перейры.

Напомним, что бывший чемпион организации уступил титул Исраэлю Адесанье из Новой Зеландии.

«Думаю, что Перейра после этого боя поднимется в полутяжелый вес. Он монстр, просто огромный для среднего дивизиона. Знаю, что даже за два часа до взвешивания ему всё ещё нужно было сбросить пару фунтов», — заявил Уайт на пресс-конференции после турнира.

Напомним, что Адесанья вернул себе титул, одержав победу нокаутом во втором раунде.

источник: «Советский спорт»
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