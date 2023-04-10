Ковингтон – Эдвардсу: Великобритания не хотела давать Америке свободу. Поэтому мы забрали ее силой

Американский боец ММА Колби Ковингтон опубликовал очередное обращение к чемпиону UFC в полусреднем весе Леону Эдвардсу.

«Не хочешь дать мне титульный шанс, мямля? Я помню, Великобритания тоже не хотела давать Америке свободу. Поэтому мы просто забрали ее силой. Увидимся в июле, малыш!» – написал американец в соцсети.

Ранее британец заявил, что не намерен подписывать контракт на бой, так как Ковингтон полтора года отсутствовал. По словам Эдвардса, он хочет встретиться с другим соперником, а американец должен заслужить титульный поединок.