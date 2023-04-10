Известен основной кард UFC 288

Опубликовал основной кард турнира UFC 288.
Как сообщает пресс-служба промоушена, в главном бою вечера сойдутся обладатель титула в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг и экс-чемпиона в двух весовых категориях Генри Сехудо.
В со-главном поединке бразилец Чарльз Оливейра сразится за статус претендента с Бенеилом Дариушем из США.
UFC 288.
Основной кард
Алджaмейн Стерлинг (США) – Генри Сехудо (США)
Чарльз Оливейрa (Бразилия) – Бенеил Дариуш (СШA)
Джессика Андрaде (Бразилия) – Сяонань Ян (Китaй)
Брайс Митчелл (США) – Джонатaн Прайс (США)
Крон Грейси (Бразилия) – Чaрльз Журдэйн (Канада)
источник: UFC.com