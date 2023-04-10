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Известен основной кард UFC 288

Турнир состоится 7 мая в американском Нью-Джерси.
10 апреля 2023 20:50
автор: Александр Поволоцкий

Опубликовал основной кард турнира UFC 288.

Как сообщает пресс-служба промоушена, в главном бою вечера сойдутся обладатель титула в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг и экс-чемпиона в двух весовых категориях Генри Сехудо.

В со-главном поединке бразилец Чарльз Оливейра сразится за статус претендента с Бенеилом Дариушем из США.

UFC 288.

Основной кард

Алджaмейн Стерлинг (США) – Генри Сехудо (США)

Чарльз Оливейрa (Бразилия) – Бенеил Дариуш (СШA)

Джессика Андрaде (Бразилия) – Сяонань Ян (Китaй)

Брайс Митчелл (США) – Джонатaн Прайс (США)

Крон Грейси (Бразилия) – Чaрльз Журдэйн (Канада)

источник: UFC.com
Известен основной кард UFC 288
Турнир состоится 7 мая в американском Нью-Джерси.
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