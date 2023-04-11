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Махачев признан лучшим бойцом планеты по версии MMA Fighting

Россиянин – чемпион UFC в легком весе.
Махачев признан лучшим бойцом планеты по версии MMA Fighting
11 апреля 2023 20:08
автор: Артур Гичунцев

Портал MMA Fighting обновил рейтинг лучших бойцов планеты вне зависимости от весовых категорий.

Так, на первой позиции расположился россиянин Ислам Махачев, владеющий титулом чемпиона UFC в легком весе. Второе место – у австралийца Алекса Волкановски. Замыкает первую тройку американец Джон Джонс.

Добавим, что в список также вошел уроженец Чечни Хамзат Чимаев. Боец, выступающий под флагом Швеции, расположился на 18-й строчке. Также в рейтинг включили Вадима Немкова: российский чемпион Bellator в полутяжелом весе оказался на 19-й позиции.

Рейтинг лучших бойцов мира вне зависимости от весовых категорий по версии MMA Fighting:

источник: «Советский спорт»
Махачев признан лучшим бойцом планеты по версии MMA Fighting
Махачев признан лучшим бойцом планеты по версии MMA Fighting
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