Махачев признан лучшим бойцом планеты по версии MMA Fighting

Портал MMA Fighting обновил рейтинг лучших бойцов планеты вне зависимости от весовых категорий.

Так, на первой позиции расположился россиянин Ислам Махачев, владеющий титулом чемпиона UFC в легком весе. Второе место – у австралийца Алекса Волкановски. Замыкает первую тройку американец Джон Джонс.

Добавим, что в список также вошел уроженец Чечни Хамзат Чимаев. Боец, выступающий под флагом Швеции, расположился на 18-й строчке. Также в рейтинг включили Вадима Немкова: российский чемпион Bellator в полутяжелом весе оказался на 19-й позиции.

Рейтинг лучших бойцов мира вне зависимости от весовых категорий по версии MMA Fighting: