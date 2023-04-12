Младший брат Емельяненко 26 мая проведет дебютный поединок по правилам ММА

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал, когда состоится дебют российского спортсмена Ивана Емельяненко в ММА.

«Бой Ивана по правилам смешанных единоборств состоится 26 мая в Москве. Антонио Бигфут Силва получил от нас предложение на проведение поединка», – приводит слова Хрюнова ТАСС.

Добавим, что Иван является младшим братом Александру и Федору Емельяненко, профессиональным бойцам ММА.

Его потенциальный соперник, Силва, за свою карьеру принял участие в 34 боях, одержал 19 побед и потерпел 14 поражений.